«مهرجان الشيخ زايد»..بيئة ترفيهية غنية بالتثقيف

المصدر: أبوظبي - وام

يزخر مهرجان الشيخ زايد بالكثير من مناطق الترفيه التي تم تجهيزها لتناسب أفراد الأسرة كافة، كي يستمتعوا بقضاء أمتع الأوقات في بيئة ترفيهية آمنة، تراعي أفضل المعايير العالمية في الأمان والسلامة، ومن أبرزها «مدينة الملاهي العالمية» بالمهرجان، التي تعد متنفساً رائعاً للكبار قبل الأطفال في الهواء الطلق، وتستقبل الزوار يومياً .

حيث تضم عشرات الألعاب المتنوعة. وعلى مساحة شاسعة عند البوابة رقم «2» للمهرجان تم تشييد مدينة الملاهي العالمية، التي تضم نحو 24 لعبة متنوعة بأحجام متفاوتة، روعي في اختيارها أن يخصص بعضها للكبار، والبعض الآخر للأطفال، ومنها ما يسمح للأهل بمرافقة أطفالهم فيها كي تكتمل التجربة الممتعة، التي بلا شك ستظل عالقة في عقول الكبار قبل الصغار، ضمن أجواء تعزز الترابط الأسري.

ألعاب آمنة

وقال عطا الله الزين، المسؤول عن مدينة الملاهي العالمية: إن جميع الألعاب الموجودة في المدينة آمنة تماماً، وتم تصميمها وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة العالمية المتبعة في كبرى مدن الترفيه العالمية، مضيفاً إنه تم توزيع الألعاب على مناطق متباعدة تراعي الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المختصة في الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

مؤكداً أنه يتم تعقيم كافة الألعاب بشكل مستمر طوال اليوم حفاظاً على سلامة الزوار. وأضاف الزين إنه عند اختيار ألعاب المدينة كان هناك اهتمام كبير بأن تناسب كافة الأعمار من سن 4 سنوات ثم الشباب وحتى الكبار.

حيث هناك ألعاب مخصصة للأطفال فقط، مثل لعبة مجسمات الدراجات النارية التصادمية المخصصة للأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات، وكذلك لعبة مجسمات السيارات والخيول الدوارة، ولعبة الفناجين الدوارة التي تناسب الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً.

وأشار الزين إلى أن مدينة الملاهي العالمية في مهرجان الشيخ زايد تضم الكثير من الألعاب المخصصة للشباب والكبار، مثل سفينة القراصنة المماثل حجمها لحجم القارب العادي.

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أكد عطا الله الزين، مسؤول مدينة الملاهي العالمية في المهرجان، أن مدينة الملاهي ستشهد إضافة العديد من الألعاب الجديدة في وقت قريب جداً، ليصل مجموعها إلى 30 لعبة متنوعة، تلبي رغبات وتطلعات جميع الزوار بمختلف اهتماماتهم، وترضي شغفهم بمزيد من المتعة والترفيه.

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