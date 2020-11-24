«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن فائزي «مَعلَم من بلدك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهر أكتوبر 2020، التي كان موضوعها «مَعلَم من بلدك».

المسابقة شَهِدَت فوزاً مصرياً مزدوجاً ترجم الإبداع في وضع المعالم المصرية الشهيرة في إطارٍ فوتوغرافي بديع، من خلال المصور عمر السيد والمصورة هبة عبدالمنعم.

المصور الفلسطيني محمد زرندح كانت له بصمة رائعة أهَّلته للحضور في قائمة الفائزين، بجانب المصور الصينيّ شوتشوان ليو والإيرانيّ حامد راستي. وسيحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدت مسابقة شهر أكتوبر استخدام الوسم HIPAContest_Landmarks#.

رموز

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: لكل بلدٍ معالم تُعتبر من أهم رموزه العالمية التي تُعرف بها البلد وتُشتهر بالنسبة لسكان العالم. يفتخر بها أهلها وتحظى بعنايةٍ استثنائية كونها تعكس استمراريةً حضاريةً ورمزيةً وطنية وقد يكون لها أبعاد أثرية تاريخية تجعلها من أهم شواهد الزمن. ملايين السياح يزورون هذه المعالم لكن المصورين يشاهدونها بأساليب أخرى.

لهذا كانت هذه المسابقة التي أمتعتنا بأعمالها الفائزة. نبارك للفائزين وأنصح باقي المشاركين بدوام المثابرة والاطلاع على الأعمال الفائزة بشكل عام، والمشاركة في النسخ القادمة باستمرار حتى تحقيق الفوز.

زيارة

المصور الفلسطينيّ «محمد زرندح» يقول عن صورته الفائزة: «التقطتُ الصورة في 6 مايو 2016، حيث كانت زيارتي الأولى لساحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، لم أكن أملك كاميرا في ذلك الوقت لكن صديقي أسعفني حينما حضر ومعه كاميرا لعلمه بشغفي في التصوير، تجوّلتُ في المكان والتقطتُ عشرات الصور بكل حب. ليس هذا فوزي الأول، لكن الفوز بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي، إنجاز عظيم أفتخر به».

رحلة

المصورة المصرية «هبة عبد المنعم» تقول عن صورتها الفائزة: «التقطتُ الصورة في 6 يناير 2020، في اليوم الأخير من رحلتي لأسوان، حيث كنتُ أزور معبد «دندرة» في «قنا». وهذا ليس فوزي الأول لكنه الأبرز والأهم نظراً لمكانة الجائزة».

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