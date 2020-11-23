مركز الفنون يستضيف فنانين وموسيقيين في «حكاية»

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، لإطلاق النسخة السنوية السادسة لفعالية «حكاية»، التي ستنطلق افتراضياً هذا العام، بمشاركة كوكبة من الشعراء والموسيقيين ومؤلفي القصص المبدعين، تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيحرص الفنانون المشاركون، على تجسيد ثقافاتهم الغنية، من خلال أعمالهم وإبداعاتهم الفنية الفريدة. وخلال نسخها السابقة، استضافت فعالية «حكاية»، ما يزيد على 60 فناناً من حوالي 30 دولة، لتنجح بذلك في تجسيد الطابع العالمي الذي لطالما تميزت به دولة الإمارات.

وستنطلق الفعالية يوم الأربعاء 25 نوفمبر، عند الساعة 7:00 مساءً، وسيتم نقل مجرياتها على الموقع الإلكتروني لمركز الفنون، وصفحته الرسمية على فيسبوك، إضافة إلى قناته على يوتيوب.

وتمثل «حكاية»، فعالية فريدة، تستعرض الغنى والتنوع الثقافي لدولة الإمارات، حيث سيحرص 11 فناناً على استكشاف تراثهم ورحلاتهم الفنية، عبر تقديم أجمل إبداعات الإلقاء الشعري والموسيقى.

وتقدم «حكاية» أمسية زاخرة بالعروض المميزة، التي يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في المنطقة وخارجها، من ضمنهم شعراء من الإمارات وترينيداد والكويت، وشاعر تجمع أصوله بين أستراليا وباكستان، إضافة إلى موسيقيين من مصر، ورسام غرافيتي من المملكة العربية السعودية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز