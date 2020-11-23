محمد يوسف يستعرض رحلته الإبداعية في «حكايتي»

المصدر: الشارقة - البيان

في جولة تطوف بالمشاهدين حول ماضي المسرح في إمارة الشارقة والعلاقة بين خشبته والفنّ التشكيلي، يستضيف البرنامج الحواري الجديد «حكايتي» الذي يبث عبر قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، الفنان المسرحي والتشكيلي الإماراتي الدكتور محمد يوسف، للحديث عن بداياته الأولى مع المسرح وعلاقته مع الفنّ التشكيلي والمفارقات والمواقف التي شكّلت منه واحداً من أهم روّاد هذه الفنون في الإمارات.

ويتطرق يوسف الذي يعمل استاذاً مساعداً في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، للحديث عن بداياته في المجال الفني وذكرياته مع رفاق مشواره الطويل.

كما يتوقف خلال البرنامج الذي يقدّمه الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، عند أعماله التي أوصلته لنيل جائزة الدولة التقديرية من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى جانب العديد من الشهادات من رفاق دربه أمثال الفنان محمد فراشة وعلاقته مع أسرته على لسان نجله يوسف محمد يوسف.

وسيتعرف المشاهدون على محطات مؤثرة في حياة د. محمد يوسف، ويطلعون على جهوده في نقل خبراته للممثلين، ويتعرفوا على مجموعة من الأعمال الفنية أبرزها المجسم المعدني الذي انتهى منه مؤخراً وجسد فيه تصوّره لفيروس كورونا، والعديد من المواضيع التي تلخّص سيرة حياة فنان ومبدع.

وكان البرنامج قد استضاف الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، أحد أبرز الأسماء في مجال التمثيل محلياً وعربياً، الذي استعرض ملامح من تاريخ علاقته مع المسرح والأعمال التي اشترك فيها، ومواقف تاريخية شهدت على مسيرة فنان مبدع.

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