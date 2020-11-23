الخوانيج ووك تحتفل بالثقافة والتراث الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «الخوانيج ووك»، الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات عبر استضافة مجموعة من الأنشطة العائلية والترفيهية الرائعة تحت شعار «تراث بلادي» اعتباراً من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر.

وتهدف الوجهة إلى الاحتفاء بالتراث الإماراتي الغني والأصيل عبر تسليط الضوء على جوهر البيئات الثلاث المميزة للدولة وهي البحر والصحراء والواحة. وستقوم منصة عرض القصص الإماراتية التراثية «سوالف الأولين» بسرد أجمل القصص عن ماضي الإمارات بشكل حي ومباشر، في حين تستعرض سوق إماراتية أفضل المنتجات والمصنوعات المحلية الفنية والثقافية.

ويمكن لزوار الوجهة زيارة أجنحة الفن الرملي وفناني الحنّة الذين سيصنعون أروع الأشكال والنماذج التقليدية باستخدام بالحنّة على أيدي الزوار احتفالاً باليوم الوطني.

واحتفاءً بحرفة صيد الأسماك التاريخية والعريقة في الدولة، يعتزم بعض الحرفيين المحليين استعراض فن صناعة شبكات الصيد وسفن الصيد المعروفة باسم «الشاشة».

وسيمثل صانعو نسيج «السدو» و«البرقع» بيئة الواحات الغنية في الإمارات، في حين سيحتفي فنانو الحنة وصناعة الأشكال بالرمال بالفنون الفريدة التي تعكسها الصحراء.

وفي الفترة بين 29 و30 نوفمبر، سيتمكن زوار الوجهة من التعرف أكثر على تراث الإمارات في متحف مصغّر يعرض اللباس الإماراتي التقليدي.

ولمن يريد التعبير عن مشاعر الحب والود للإمارات، يمكن للزوار استخدام أقفال مزدانة بألوان علم الإمارات وتعليقها على لافتة عملاقة وثلاثية الأبعاد تحمل اسم الإمارات وتقع بالقرب من جسر الوعود. وسيحصل بعض المتسوقين في الوجهة على الأقفال بعد عملية الشراء لكي يقوموا بتعليقه في اللافتة وإرسال رسالة شخصية للدولة وقيادتها الرشيدة.

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