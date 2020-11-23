ملتقى فكري يناقش (وثائق الاتحاد ـ تاريخ ينبض بالحياة)

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ملتقى فكرياً افتراضياً عن (وثائق الاتحاد.. تاريخ ينبض بالحياة) وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري عبر تطبيق زووم ويبث الملتقى عبر منصة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا الملتقى في ظل الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات 2021، وتجاوباً مع المشروع الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات.

يشارك في ملتقى (وثائق الاتحاد.. تاريخ ينبض بالحياة) نخبة من الباحثين الإماراتيين المهتمين بالتوثيق والتاريخ، حيث يقدم د. عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث بحثاً بعنوان «وثائق الإمارات قبل الاتحاد.. موروث يبرز الفكر الوحدوي الراسخ لدى الإماراتيين»، ويقدم د. حمد بن صراي أستاذ التاريخ جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحثاً بعنوان«من ملامح ومظاهر الاتحاد بين إمارات الساحل قبل عام 1971» .

كما يقدم د. سيف بن عبود البدواوي المؤرخ المختص بمنطقة الخليج العربي بحثاً بعنوان «إطلالة عامة على المناقشات التي مهدت لقيام الاتحاد.. اللجنة التشاورية أنموذجاً» ويقدم الباحث الأستاذ عبد الله بن جاسم المطيري بحثاً بعنوان «قراءة في النقود المستخدمة في الإمارات منذ قيام الاتحاد».

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