تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأجيل موعد المعرض لهذا العام.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها الأول برئاسة وزير الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع أيضاً مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، ما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء، وهو الأمر الذي قد يؤثر في المشاركات الخارجية بالمعرض.

وخلصت اللجنة إلى تأجيل موعد المعرض لهذا العام، ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 / 6 / 2021، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021، بزيادة أربعة أيام عن المعتاد، حرصاً من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره حدثاً ثقافياً دولياً بارزاً، وعلى خروجه بالصورة المشرفة.

وتم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة، لكي تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.

وستبدأ كل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا في عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض مراعية ما يطرأ من مستجدات.

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