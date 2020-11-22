مع تفشي كورونا.. مصر توضح مصير معرض القاهرة للكتاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الوزارة مستمرة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، برغم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية من مهرجانات وندوات ومعارض، مشيرةً إلى وجود التزام تام بنسبة 50% من الحضور فقط في جميع الفعاليات.

وأضافت عبد الدايم، في مداخلة هاتفية على قناة "تين"، أن جميع الفعاليات الثقافية مستمرة على مسارح مصر، والعروض الفنية المختلفة والمعارض والندوات، التي من بينها إقامة معرض الأوبرا للكتاب لأول مرة رغم جائحة كورونا.

وأوضحت وزيرة الثقافة أنه برغم ظروف الموجة الثانية لفيروس كورونا، فإن الوزارة تحرص على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولم يتم حدوث أي تغيرات حتى اليوم برغم العمل على وجود خطط، مشيرةً إلى أنه من المفترض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي خلال أيام مع اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

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