«مؤسسة أبوظبي للفنون» تنظم مسابقة بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم مؤسسة أبوظبي للفنون مسابقتها النوعية والجديدة تحت شعار «الوطن في عيون الشباب» مشاركةً منها في احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ49، حيث أُطلقت هذه المسابقة مطلع الأسبوع الفائت ودعت فيها جميع الطلاب المبدعين من مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة بأي عمل فني يمكن أن يشمل لوحة فنية، قطعة نحت، فيلم قصير، صور فوتوغرافية، قطعة شعرية، أو عملاً موسيقياً. وتستمر هذه المسابقة الوطنية حتى 30 نوفمبر 2020 سيتم بعدها عرض جميع المشاركات على لجنة من الخبراء من مؤسسة أبوظبي للفنون والإعلان عن أسماء الفائزين.

وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون: «يأتي تنظيم هذه المبادرة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد من إنجازات في كافة المجالات حتى اليوم، وتمسكنا بالمبادئ والقيم التي تربينا عليها والتي تحرص عليها دولتنا، بما تمثله من نموذج حضاري عالمي مُلهم وفريد مبني على قيم الإنسانية والتسامح والتعايش مع الآخر».

وأضاف: «إن المؤسسة تهدف إلى أن تتحد رؤيتها مع رؤى قادة الإمارات وشعبها في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي مناسبة اليوم الوطني لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتابع السويدي: «نسعى من خلال هذه المسابقة إلى تنمية مواهب الطلبة الفنية المختلفة وتحفيز طاقاتهم الإبداعية وصقل حواسهم وتوجيهها للتعبير عن الفرحة بقدوم هذه المناسبة الوطنية المهمة التي تجسد معاني الحب والوفاء لهذا الوطن المعطاء والتي من خلالها نستعيد إنجازات الماضي للبناء عليها ومواصلة السير قدماً بثقة نحو مستقبل مشرق وحياة مطمئنة».

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