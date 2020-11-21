محمد بن جرش يصدر كتابه «الشباب والأمن الفكري»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر الكاتب والباحث الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش كتابه الجديد الذي يحمل عنوان «الشباب والأمن الفكري»، في دراسة جديدة وزعها على 6 فصول تناولها في 216 صفحة.

ويعد هذا الكتاب الإصدار الثامن لبن جرش، في ظل حرصه على تقديم عدد من الدراسات للمكتبة العربية والمتخصصين في شتى المجالات.

ويتناول بن جرش في الكتاب مفهوم الأمن الفكري وبعض الوسائل العلاجية والربط بين الأمن الوطني والأمن الفكري وآليات تحصين الشباب ضد التطرّف والانحراف الفكري ودور الإمارات في تعزيز الأمن الفكري وبرنامج مقترح لتنمية الأمن الفكري عند الشباب ودور المؤسسات التعليمية في مواجهة الفكر المتطرف.

وبمناسبة الإصدار يقول الدكتور محمد حمدان بن جرش: «في ظل المتغيرات الكثيرة التي يعيشها مجتمع الإمارات أصبحت الحاجة ماسة إلى الحصانة الفكرية لعقول الشباب، وجعلها أبواباً مؤصدة لتحديات الأمن الفكري المعاصرة وتهيئة وتكوين الشاب ليكون عضواً فاعلاً في مجتمعه».

ويضيف: «حرصت من خلال هذا الكتاب على أن أقدم رؤية جديدة لوقاية الشباب والأجيال من الأخطار التي تتصل بالعقول وتحصينها لمواجهة تلك التحديات».

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