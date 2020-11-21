وفاة الصحافية جان موريس.. أول من أعلنت بلوغ بريطانيين قمة إيفرست

المصدر: أ ف ب

توفيت يوم أمس الجمعة عن 94 عاماً الصحافية جان موريس التي اشتهرت بكونها حققت لصحيفة "ذي تايمز" سبقاُ صحافياً تمثّل في الكشف عن النجاح في بلوغ قمة إيفرست.

ونقلت شبكة"بي بي سي" عن ابن الراحلة توماس قوله "في الحادية عشرة والدقيقة الأربعين من هذا الصباح، بدأت الكاتبة والرحالة جان موريس أعظم رحلاتها.

واكتسبت جان موريس شهرتها عندما زودت "ذي تايمز" عام 1953 السبق الصحافي التاريخي عن تسلّق جبل إيفرست برسالة مشفرة أرسلتها إلى إدارة التحرير.

وكانت المنافسة بين الصحف شرسة في تلك الحقبة، لكنّ صحيفة "ذي تايمز" كانت الوحيدة التي كانت صحافية منها ضمن البعثة إلى إيفرست، هي جان موريس التي كانت في السادسة والعشرين وحديثة العهد في تسلق الجبال.

وخشية أن يعترض المنافسون رسالتها، وضعت المراسلة المتحولة جنسياً شيفرة خاصة، إذ إن عبارة "ظروف الثلوج السيئة" كانت تعني في الواقع "لقد غزونا إيفرست"، في حين أن عبارة "الرياح لا تزال مزعجة" كانت تعني "صرف النظر عن محاولة غزو إيفرست". وكان اسم كل متسلق مرمّزاً أيضاً.

وفي 31 مايو 1953، أرسلت موريس الرسالة المشفّرة. وفي صباح اليوم التالي، علم الحشد الذي كان ينتظر تتويج إليزابيث الثانية ملكة من الطبعة الأولى لصحيفة "ذي تايمز" أن رجلين غرسا العلم البريطاني على "سقف العالم".

وبعدما اعتزلت العمل الصحافي، تفرغت جان موريس للأدب. فأصدرت أكثر من 40 كتاباً، ورشحت روايتها "لاست ليترز فروم هاف" عام 1985 لجائزة "بوكر " الأدبية البريطانية المرموقة.

أشهر مؤلفاتها كتابها "كوناندرام" الذي نُشر عام 1974 الذي يروي تجربتها الشخصية.

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