حيّ دبي للتصميم استقطب آلاف الزائرين خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد حيّ دبي للتصميم حركة نشطة مؤخراً خلال وبعد فعاليات أسبوع دبي للتصميم 2020، أكبر فعالية تقام على مستوى العالم منذ بدء تفشي وباء كورونا، واستقبل آلاف المتخصصين والمصممين من الإمارات والمنطقة والعالم ضمن أجواء رائعة مع الالتزام التام بمختلف الشروط والتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة.

وعلى مدى ستة أيام وباعتباره الشريك الاستراتيجي لأسبوع دبي للتصميم، فتح حيّ دبي للتصميم أبوابه لمجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض والحوارات الحية والرقمية منها "الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" الذي أقيم بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "ريبا" فرع منطقة الخليج. كما قام معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، المركز المعرفي المتميز في حيّ دبي للتصميم، بالشراكة مع حاضنة المشاريع الناشئة in5 للتصميم، بتزويد الزائرين بمجموعة من التصاميم والأعمال الإبداعية.

وتأكيداً على أهمية الحدث، قامت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة و الشباب الإماراتية، بزيارة حيّ دبي للتصميم، في جولة على المنشآت والمعارض الخارجية، وشملت الجولة معرض " Please Sit Hear " المخصص للمقاعد الخارجية المستخدمة في الهواء الطلق والتي تراعي التباعد الاجتماعي، وابتكر معروضاته ثلاثة مصممين إماراتيين، يعملون ضمن حيّ دبي للتصميم، وهم: الجود لوتاه، وخالد شعفار وحمد خوري.

وبهذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحيّ دبي للتصميم: "اختتمت دبي بنجاح كبير، إحدى الفعاليات الكبرى على مستوى العالم، والتي تقام على أرض الواقع للمرة الأولى منذ بدء انتشار وباء كورونا. وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي نشهدها، فإن هذا يُشكّل إنجازاً كبيراً، وينبغي أن تُسهم جاهزية إمارة دبي ومرونتها في منح الأمل والثقة لبقية العالم بعودة الفعاليات الحقيقية إلى أرض الواقع مرة أخرى".

وأضافت البستكي: "شهد أسبوع دبي للتصميم نمواً كبيراً على مدى السنوات الست الماضية، ورسّخ مكانته كمنصّة هامة تعرض المواهب والابتكارات في مجالات الفن والعمارة والتصميم. ونحن نفخر من جانبنا بالمساهمة في هذا النجاح كشريك استراتيجي للعام السادس على التوالي، كما نتطلع إلى البناء مستقبلاً على ما حققناه من سمعة متنامية للقطاعات الإبداعية في الإمارات العربية المتحدة".

"الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية" الذي يقام بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين "ريبا" فرع منطقة الخليج

فتح أول ملتقى للعمارة في إمارة دبي آفاقاً جديدة أمام حيّ دبي للتصميم، حيث اشتمل على مجموعة من الفعاليات الرقمية والحقيقية، بما في الحوارات المباشرة وورش العمل مع كبار المهندسين المعماريين في المنطقة، بالإضافة إلى معرض حي يقدم أعمال 39 مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد النجاح الذي شهده الملتقى، من المقرر التوسع به في الدورة المقبلة عام 2021.

معرض "دي ثري إديت"

سلّط معرض "دي ثري إديت" المصغّر الضوء على الإبداعات المتنوعة في مجتمع حيّ دبي للتصميم، وضمّ أعمالاً مبتكرة قدمتها الشركات والعلامات التجارية والمصمّمون. واشتمل المعرض متعدد التخصّصات على إبداعات لمصمّمة المجوهرات نادين قانصو، وإيوان مكتبي، خبير السجاد من عائلة امتهنت هذا الفن لثلاثة أجيال، والمهندس المعماري اللبناني فادي سري الدين، إلى جانب تعاون حصري من "هاندز كاربتس" بين تسعة مصممين من تسع دول في قارات العالم الخمس. كما كشف عدد من المتاجر في حيّ دبي للتصميم مثل كريستوفر جاي وصلصال للتصميم عن عدد من المنتجات الجديدة.

معهد دبي للتصميم والابتكار

اختتم معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الوحيدة المختصّة حصرياً بالتصميم والابتكار في المنطقة، مشاركته الحافلة بالفعاليات في أسبوع دبي للتصميم. وتم اختيار 6 مشاريع طلابية ضمن القائمة المرشحة للمشاركة "مينا غراد شو" MENA Grad Show عبر الإنترنت، مع تحديد مشروعين مشاركين في "جلوبال غراد شو" Global Grad Show عبر الانترنت.

وعرضت أمل حسن السويدي تشكيلة "شيمليس" من الملابس المصممة باستخدام مواد قابل للتحلل الطبيعي، لدعم العمل في مواجهة التغير المناخي. وأطلقت سناء محمد مشروعها "إينر فويس"، وهو فأرة كمبيوتر تعالج الأصوات وتكشف الأحاسيس البشرية باستخدام المستشعرات الجلدية، وتعمل على تشغيل موسيقى هادئة.

وكشف طلاب معهد دبي للتصميم والابتكار، ألهان أحمد، وعبد العزيز الزامل، وهبة ناجي عن "جذور"، وهي مادة قابلة للتحلل الطبيعي، تم استخلاصها من بذور التمر. كما أطلق ألهان بصورة مستقلة مصباح "أيبو"، وهو ضوء يتيح للناس إمكانية التواصل والتعبير عن أنفسهم وطلب المساعدة.

كما عرضت زينة أحمد عيسى، "هوغو"، وهو روبوت قابل للنفخ يتفاعل مع البشر، في حين قدم نيخيليش موهان، طالب السنة النهائية في المعهد، جهاز "نكسوس" الذي يترجم ألوان اللوحات إلى أصوات، بما يتيح أمام المكفوفين فرصة للاستماع إلى ما تقوله اللوحات الفنية.

ولأول مرة، تم إطلاق "فلوجن"، وهو معرض فريد من نوعه يروج لثقافة تصميم جديدة، وقدم ابتكارات 12 طالباً تضمنت نماذج أولية لبناء روبوتات اجتماعية، وهيكليات آلية.

صُنع في In5

بهدف تسليط الضوء على مساهمة مجتمع الشركات الناشئة في اقتصاد الابتكار، قام معرض "صُنع في in5" بجمع تشكيلة متنوعة من المنتجات التي تم تصميمها في مركز in5 للتصميم، باستخدام أحدث التسهيلات الإبداعية، وأساليب التصنيع المبتكرة. وتتميز مختبرات النماذج الأولية باحتوائها على أدوات القطع بالليزر، والطابعات ثلاثية الأبعاد وورشات النجارة.

واشتملت مجموعة المنتجات المعروضة على أقنعة للوجه مطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثة، قامت بإنتاجها هيئة الصحة بدبي لحماية العاملين في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية في الدولة، بالإضافة إلى مصباح للقطع بالليزر، وطاولات خشبية ومقاعد وكراسي.

وخلال أسبوع دبي للتصميم، عقد مركز in5 ورش عمل قصيرة لتمكين الناس من التعرف على أحدث المعدات التي يمكن الوصول إليها عبر الشركات الناشئة في مركز in5، وكذلك الطلاب وأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين ورجال الأعمال المسجلين في برنامج عضوية in5.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز