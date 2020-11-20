تعاون ثقافي بين «علاقات الشارقة» وصربيا

المصدر: الشارقة - البيان

بحث الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، مع ستانيمير فوكيتشيفيتش، سفير جمهورية صربيا لدى الإمارات، فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها العلاقات الثقافية وتبادل الخبرات في مجال التعليم، وبشكل خاص التعليم الجامعي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الدائرة إمكانية تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة بين الطرفين.

وتناول الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الحيوية الواعدة، كما جرى الاتفاق على قيام وفد من إمارة الشارقة، يضم عدداً من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال بزيارة جمهورية صربيا بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن العلاقات التاريخية بين الشعبين الصربي والإماراتي تجسدت في العام 2019 من خلال توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم من قبل اللجنة المشتركة بين البلدين، وشملت القطاع الزراعي والغذائي والطاقة المتجددة والعقارات. بدوره، أكد ستانيمير فوكيتشيفيتش، أهمية جهود إمارة الشارقة في بناء اقتصاد متنوع ومتوازن والاهتمام بالجوانب التنموية العلمية والثقافية، إلى جانب تهيئة بيئة أعمال تعتمد على الصناعة والإنتاج والأصول الحقيقية وشراكة المجتمع ممثلاً بالمؤسسات الحيوية وبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

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