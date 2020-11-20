«كوفيد 25».. خطوة درامية لتوثيق مرحلة الفيروس

المصدر: دبي ـ غسان خروب

يبدو أن شركات إنتاج الدراما العربية، لن تنتظر طويلاً لتوثيق ما يحدث على أرض الواقع، وما يشهده العالم حالياً من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، لتلقي إحداها ببصرها بعيداً نحو المستقبل، واضعة المتفرج العربي على موعد مع مسلسل «كوفيد 25»، ذاك العمل الذي سيكون رهان الفنان المصري يوسف الشريف، في السباق الدرامي الرمضاني المقبل، في وقت رفعت فيه الشركة المنتجة للعمل، شعار «من فضلك البس الكمامة»، مطلقة في الوقت ذاته، العنان لمخيلة المتفرج، لأن يتجاوز الزمن بواقع 5 سنوات مقبلة، فيما بدا هذا العمل الأول من نوعه في الدراما العربية، مستوحى من الأوضاع التي يعيشها العالم حالياً.

يوسف الشريف

خطوة الذهاب نحو المستقبل، لم تكن الأولى في مسيرة الشريف، فقد سبق له أن مضى في ذلك، عبر مسلسله «النهاية» للمخرج ياسر سامي، الذي حجز له مكاناً في قائمة النجاح بعد عرضه في الموسم الماضي، وها هو بات يعد العدة لعمله الجديد «كوفيد 25»، حيث كشف عن ذلك عبر منشور له على «فيسبوك»، قال فيه: «يا رب يبقى خير، كوفيد 25، تأليف السيناريست إنجي علاء، وإخراج أحمد جلال، وإنتاج سينرجي – تامر مرسي»، تلك الكلمات كانت كفيلة بفتح العيون على المسلسل الجديد، لتبدأ التكهنات حول طبيعة ملامح قصته وأحداثه، التي لم تكشف عنها بعد الشركة المنتجة، والتي اكتفت بنشر بوستر العمل على موقع «الفيسبوك»، مرفقة إياها بتعليق قالت فيه: «يا ترى ماذا سيحدث عام 2025.. من فضلك قبل أن تشاهد، البس الكمامة.. «كوفيد -25»».

ورغم الضجة التي أحدثها الإعلان، إلا أن تفاصيل العمل لا تزال طي الكتمان، فلم يتم بعد الإعلان عن قائمة أبطاله، باستثناء يوسف الشريف، كما لم يتم الإعلان عن موعد البدء بتصوير العمل، في حين سادت توقعات بأن تدور كاميرات العمل في منتصف الشهر المقبل، أما من حيث الأحداث، فقد اعتمدت معظم التوقعات على المثل الشعبي «المكتوب باين من العنوان»، حيث قالوا بأن الأحداث ستدور في المستقبل، وأنها ستكون حول فيروس يشبه «كوفيد – 19»، الذي لا تزال ظلاله تخيم على العالم. ولم يكد يطل الإعلان برأسه على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أطلق بعض معجبي الفنان يوسف الشريف، العنان لخيالهم، ليقوموا بتصميم مجموعة من البوسترات التي تحاكي «كوفيد 25»، مستفيدون من جملة «احذر منطقة خطر «كوفيد 25».. رمضان المقبل»، التي صاحب البوستر الأول الذي طرحته الشركة المنتجة.

اعتماد الشريف لمسلسل «كوفيد 25»، ليكون نافذته على الجمهور في رمضان المقبل، وضع الجزء الثاني من «النهاية» في مهب الريح، حيث أثيرت تساؤلات حول مستقبل هذا العمل، الذي سبق أن أعلن الشريف نيته تنفيذه، تمهيداً لتقديمه في رمضان المقبل.

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