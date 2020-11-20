انطلاق معرض «سماوات» في منارة السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت منارة السعديات، عن إطلاق معرضها باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، بالتعاون مع نيكون الشرق الأوسط، تحت عنوان «سماوات.. رحلة عبر الزمان والمكان»، والذي يستمر حتى 30 ديسمبر المقبل. تسلط لوحات المعرض، الضوء على الممارسات الإبداعية للمصور الفلكي سامي العلبي، ما يتيح للمشاهدين الانغماس في أعماق الصحراء، وتمكينهم من استكشاف سماء الليل، من خلال عيون العلبي، كما تظهر الصور في معرض «سماوات.. رحلة عبر الزمان والمكان»، براعة «العلبي» التقنية، التي يوضح من خلالها للجمهور، منهج التصوير الفوتوغرافي. وقالت فاطمة يوسف اليوسف رئيس البرامج في منارة السعديات: «في ظل التحديات والقيود الصعبة التي سببها انتشار فيروس كوفيد 19، نعمل في منارة السعديات، على استكشاف طرق جديدة لبناء جسور التواصل بين الفنانين والجمهور، من خلال الاعتماد على الابتكار والإبداع، ومواكبة المتطلبات المتغيرة للعروض الفنية».

نظرة فنية

وأضافت اليوسف: «يأتي معرض «سماوات.. رحلة عبر الزمان والمكان»، بتقنية الواقع الافتراضي، ليبرز النظرة الفنية والممارسات الإبداعية للمصور الفلكي سامي العلبي، بأسلوب مبدع ومعاصر، والتي تزود بدورها الجمهور بتجارب ثقافية فريدة وملهمة، مع الالتزام بالتباعد الجسدي، والبقاء في المنزل».

بينما قال ناريندرا مينون المدير العام لنيكون الشرق الأوسط: «سعداء بتعاوننا الإبداعي مع منارة السعديات، والمصور الفلكي الشهير سامي العلبي، لتحقيق هذا المعرض الرائع. وبينما نحن ملتزمون بقيود التباعد الاجتماعي، سيقدّم معرض «سماوات»، تجاوزاً للحواجز الاجتماعية، وجسراً يصل المجتمع ببعضه البعض». ومن جانبه، قال المصور الفلكي «سامي العلبي»: «إن علم الفلك والفنون والمغامرة، كانت دائماً شغفي منذ أن كنت طفلاً، حيث اعتدت الذهاب مع أصدقائي للتخييم، وكنا نستلقي وننظر إلى النجوم، ونحلم بالسفر عبر الفضاء بين المجرات والنجوم، وعندما كبرت، وعملت بإدارة المنشآت، دفعني شغفي بالفن والمغامرة في النهاية، إلى متابعة التصوير الفوتوغرافي».

وأضاف العلبي: «من خلال التصوير، يمكنك تجميد لحظة رائعة من الوقت، أو مشهد خلاب، ومشاركته مع العالم، كما يمكنك تقديم معانٍ عميقة، من خلال التعبير عن أفكارك ومفاهيمك، ونقلها بصمت، مع تأثير كبير، إنها لغة مفهومة على نطاق واسع، وتعطيك لحظة هدوء، بعيداً عن صخب وإيقاع الحياة السريع».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز