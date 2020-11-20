«ثقافة أبوظبي» تطلق سلسلة «الرسامون في ركنهم الافتراضي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة جديدة من الفعاليات الثقافية والإبداعية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب افتراضياً. حيث تستضيف سلسلة «الرسّامون في ركنهم الافتراضي»، التي انطلقت في 18 أكتوبر الماضي، مجموعة من الرسامين الذين سجّلوا مشاركتهم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020، بالإضافة إلى الرسامين الذين شاركوا في معرض العين للكتاب ومعرض الظفرة للكتاب العام الماضي، وتهدف هذه السلسلة إلى منح الفنانين المشاركين منصة لتعريف الجمهور بمدى تأثير جائحة كورونا على أعمالهم، واستعراض أحدث إنتاجاتهم الفنية المستوحاة من الجائحة خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «على الرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا على مختلف جوانب الحياة، إلّا أن العديد من الفنانين في الإمارات وحول العالم قد شهدوا أثرًا إيجابيًا خلال الفترة الماضية، حيث منحتهم الجائحة المزيد من الوقت لتجربة أساليب رسم جديدة، كما منحتهم الإلهام لابتكار إبداعات تتناسب مع المرحلة الحالية».

تتضمن سلسلة «الرسّامون في ركنهم الافتراضي» خمس جولات يتم بثّها عبر اليوتيوب، هذا وقد شارك في الجولات الثلاث الأولى كلٌ من سارة عبدالله حمد، وزهيرة موثي، وآلاء إبراهيم، وجواهر الظهوري، وكاثرين دونالدسون، وثمار حلواني، وخولة الحمّادي، وباسمة المصباحي، وكاندي س. ساميرز، فيما تستضيف الجولة الرابعة التي سيتم بثها في 19 نوفمبر كلاً من شمّة الحمّادي، وفيرن براون، وحسين أحمد السـري، ومجدي الكفراوي، بينما يطل الفنانون آمنة الأحبابي، وضياء علّام، وبيا فاجيلاغوتان، ومنى حمد خلال الجولة الخامسة والتي سيتم بثّها في 30 نوفمبر.

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