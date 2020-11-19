«معرض 421» يحتفي بخمسة أعوام على تأسيسه بإعلان استراتيجيته الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي والتي تعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز المواهب في الإمارات والمنطقة وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، النقاب عن خطته للأعوام الخمسة المقبلة بمناسبة مرور خمسة أعوام على تأسيس المركز.

وقد تم وضع الخطة بحيث تكون بمثابة توسع استراتيجي في برامج معرض 421 وأنشطته، ولتعزّز من قدرة المركز على ممارسة دوره بوصفه منصة لمبدعي المنطقة على مختلف تخصصاتهم.

تأسس معرض 421 في العام 2015، ومنذ ذلك الحين وهو يرعى مجموعة من البرامج العامة والمعارض والمبادرات التعليمية التي دعمت الممارسات الإبداعية الناشئة، وطوّرت آليات التبادل الفني، وشجّعت الخطاب النقدي من خلال سلسلة من الأنشطة والمؤتمرات والمطبوعات.

ومنذ تأسيسه، عمل المركز على ترسيخ مكانته وجهة تعلم وتجريب وعرض للفنانين الواعدين. وفي الوقت نفسه، أتاح موقعه الاستراتيجي واتساع نطاق برامجه العامة فرصة التواصل مع جمهوره في الإمارات والمنطقة. وتزامناً مع احتفالات المركز بعامه الخامس في دولة الإمارات، أعلن عن تفاصيل استراتيجيته للخمسة أعوام المقبلة، والتي ترتكز على ثلاثة تخصصات محورية:

الفنون البصرية المعاصرة، العمارة والتصميم والأفلام والصور المتحركة، وكيفية تفاعلها مع فنون الأداء والآداب والفنون الصوتية والفنون التقليدية. وسيؤدي ذلك بالنتيجة إلى تطور تلك التخصصات الثلاثة بدرجة أكبر من خلال إطار يوفر للجمهور العام والمستهدف فرص المشاركة والتفاعل. يُذكر أن إطار العمل يشتمل على إقامة المعارض، البرامج العامة، برامج بناء الكفاءات، البرامج التثقيفية، وبرامج خارج نطاق المركز.

استراتيجية

يقول فيصل الحسن، المدير العام لمعرض 421: «يسعدنا التعريف بأبرز نقاط استراتيجيتنا مع شركائنا المبدعين والجمهور. فنحن ومنذ تأسيسَنا قبل خمس سنوات، نسعى جاهدين لتوفير منصة تُعنى بنمو مجتمعنا الإبداعي مع الحفاظ على المبادئ الاجتماعية. واليوم.

وفي ذكرى تأسيس المركز، نشارك الجمهور الخطوط العريضة لاستراتيجيتُنا والتي سنقوم بتنْفيذها خلال الفترة ما بين 2021-2025. وهي في جوهرها تؤكد دعم تطوير الممارسة الإبداعية الواعدة في الإمارات وإقليمياً على حدٍ سواء».

المعارض

تشكل المعارض البرنامج الرئيسي لمعرض 421، مع التركيز على التخصصات الأساسية وعلاقاتها المتقاطعة مع التخصصات المتشعبة منها. تمنح المعارض مساحة خبرة أكبر للبحث التنظيمي والمرئي دون المساس بعمقه ودقته، وبالتالي تفتح أبواب الفرص وتضيف خبرة قيمة إلى الممارسين المبدعين القائمين على تلك المعارض.

برامج عامة

تتكامل برامج معرض 421 مع ما يتم إقامته من معارض لأجل تحقيق مزيد من التفاعل والتواصل بين محبي الفنون ومُمارسيه عبر جميع التخصصات الإبداعية. وبتركيز أقوى على الحوار المثمر والتفاعل العملي وبناء المهارات، حيث تسمح البرامج العامة لفئات الجمهور مِن (الصغار أو المراهقين أو الشباب أو الآباء أو المهنيين من مختلف المجالات) بالمشاركة في المحادثات والمحاضرات لأجل استيعاب معلومات دقيقة وتكوين تصور ورؤى للعمليات الإبداعية المختلفة.

بناء كفاءات

أحد أكثر إضافات البرامج الجديدة تميزاًَ لدى معرض 421. تطور البرنامج من الرؤى التي تم تحديدها من خلال حلقات النقاش ودراسة الاستجابة للبرامج العامة في معرض 421. يدعو البرنامج الممارسين المبدعين في المرحلة المبكرة من منتصف حياتهم المهنية ليعزّز الالتزام بالمجال الإبداعي الذي اختاروه.

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