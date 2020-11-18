رواد الثقافة الإيطالية يشيدون بنجاح «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

توج رواد ممثلي إيطاليا في الإمارات أول مشاركة لهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب بنجاح بارز، والذي شهد توطيد مجال صناعة الكتاب الإيطالية عبر عدد من اتفاقيات النشر الدولية وتوسيع أطر التواصل والتعاون المثمرين.

واستضافت وكالة التجارة الإيطالية المرة الأولى جناحاً إيطالياً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك بهدف التعريف بأهمية صناعة الكتب الإيطالية. حيث استقبل الجناح زيارة المئات من الزوار والممثلين الثقافيين الإيطاليين والإماراتيين أثناء الاحتفال بالأدب والمعرفة والثقافة والذي دام 11 يوماً متتالياً.

وزار كل من نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى الإمارات العربية المتحدة، وجوسيب فينوتشيارو، القنصل العام لإيطاليا بدبي؛ وأميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي في الإمارات، والبروفيسورة إيد ازيليو غراندي، مديرة المعهد الثقافي بأبوظبي؛ الجناح الإيطالي للاحتفال بهذا الحضور الأدبي في المعرض، قبل أن يتم استقبالهم والترحيب بهم من قبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب. وأمضى الطرفان وقتاً في الجناح الإيطالي حيث تناولوا موضوع التبادل الثقافي بين إيطاليا والإمارات.

واستضاف الممثلون الثقافيون بالجناح الإيطالي ما يزيد على 50 اجتماعاً شخصياً مع رواد القطاع المحليين للتعرف عبر الإنترنت إلى مدى إمكان إقامة شراكات عن طريق تطبيق SMART365 الذي تم إطلاقه حديثاً، وقد أثبت نجاحه بجدارة.

وصرح نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى الإمارات: «حضورنا في هذا المعرض الدولي ساهم في تعزيز التزام إيطاليا دعم المعرفة والثقافة في الإمارات وكان بمقام فرصة مثالية لتأكيد حرصنا على تطوير وبناء العلاقات الثقافية الاستثنائية والمتبادلة بين الدولتين.

وأوضح أن الأدب يعد مفتاحاً رائعاً للحوار والاتصال بين الدول والأشخاص من جميع الأعمار، ونظراً للتحديات التي واجهناها هذا العام، كان من الرائع جداً رؤية الأروقة ممتلئة بالحوارات والنشاط والحيوية وكذلك التبادل الثقافي بين الدول من مختلف أنحاء المعمورة، مع اتخاذ جميع التدابير الوقائية. وتؤمن إيطاليا بأن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو نموذج لنجاح الفعاليات العامة في الإمارات وغيرها، ونحن نتطلع إلى المزيد من المشاركة في الفعاليات بالإمارات في العام القادم حيث نقوم بتنمية علاقتنا الثقافية على أوسع نطاق بما في ذلك مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي.

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن مشاركة إيطاليا في معرض الشارقة الدولي للكتاب كانت ناجحة جداً لدرجة أن إيطاليا قامت بتأكيد وجودها في المعرض في عامي 2021 و2022. وأردف قائلاً: كان من الجميل رؤية الدعم القوي من قِبل أسواق النشر المحلية والإقليمية والعالمية، حتى في هذه الأوقات الصعبة، مبنياً أن المعرض سلط الضوء على الطرق التي يمكن أن يسلكها الناشرون للتعاون في ما بينهم لخوض التحديات التي تواجه شركاتهم بنجاح والاستمرار في تشغيلها على نحوٍ تعود عليهم بالفائدة في سوق تتغير سريعاً.



فرص

أحد الأهداف الرئيسة من الجناح الإيطالي في معرض الشارقة الدولي للكتاب هو توليد المزيد من الفرص التي تعزز العلاقات بين إيطاليا والإمارات في صناعة النشر، مع توطيد العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات قبل حلول إكسبو 2020 دبي.

وفي هذا الإطار تم مؤخراً افتتاح المعهد الثقافي الإيطالي الأول في المنطقة بأبوظبي، كما سيتم قريباً تدشين أول مدرسة دولية إيطالية في أبوظبي.



مشاركة

وفي 2021، ستشارك إيطاليا في إكسبو 2020 دبي العالمي، حيث كانت إحدى أولى الدول المشاركة في المعرض وبدأت مسبقاً بإنشاء جناحها الخاص تحت تسمية «الجمال يربط الناس». سيستضيف الجناح أفضل مفكري ومبدعي وخبراء إيطاليا، بالإضافة إلى مركز الابتكار، وهو مبنى مصمم بطريقة إبداعية مُستلهمة من أعلى المعايير ذات الصلة بالاستدامة والاقتصاد التداولي.

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