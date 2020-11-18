«إلى الأرض».. بستنة في مركز جميل للفنون

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز جميل للفنون، وجهة الفن المعاصر في دبي، عن إطلاق لقاء «إلى الأرض» وهو حدث سنوي مفتوح ليوم واحد تم الإعداد له بالتعاون مع جماعات صون البيئة والتوعية المجتمعية في دبي.

يشتمل الحدث، الذي يقام لأول مرة، على مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لجميع الأعمار، منها السوق الأخضر والمحادثات الفنية وورش العمل.

وتقام الفعالية في الهواء الطلق في حدائق وساحات مركز جميل للفنون وحديقة الفنون، يوم السبت 12 ديسمبر المقبل.

يقدم لقاء «إلى الأرض» ما يناسب هواة تزيين الشرفات بالنباتات ومحترفي الزراعة والبستنة. ويشتمل هذا التجمع على ورش عمل وعروض توضيحية وهدايا وأكشاك معلومات للأطفال واليافعين والكبار، ويغطي موضوعات تتنوع بين رعاية النباتات المنزلية وزراعة الأواني والسماد وتنسيق الزهور اليابانية وفن إعداد الموائد.

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