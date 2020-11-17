كريم العراقي يروي تجربته الشعرية في «حكايتي»

المصدر: الشارقة - البيان

يحلّ على البرنامج الحواري «حكايتي»، الذي تبثه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، كل يوم ثلاثاء، في تمام الساعة 10 مساءً، الشاعر كريم العراقي، في حوارية شيّقة، تجمعه مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، يستعرض خلالها الكثير من المواقف التي عايشها في مسيرته الإبداعية، وعلاقته مع كبار الفنانين العرب، التي كان أبرزها مع الفنان كاظم الساهر، الذي ترجم له الكثير من القصائد المهمة.

ويتطرق العراقي خلال الحلقة، التي تبثّ اليوم (الثلاثاء 17 نوفمبر)، إلى علاقته مع الشعر، التي بدأت منذ سنّ مبكرة، كما سيطمئن الجمهور على حالته الصحية، ويروي حكايات الكثير من القصائد ومناسباتها، منها القصيدة التي كتبها بعد لقائه أحد العراقيين في دائرة الهجرة بالسويد، إضافة للحديث عن القصائد المميزة، التي تُرجمت لأغنيات، شكّلت منعطفاً مهماً في تاريخ الفنّ العربي.

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