«قصة ثوب» في معرض فن أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف المؤسسة الاجتماعية الإماراتية 81 Design ومجموعة نقش Naqsh Collective جلسة حوارية افتراضية الخميس المقبل، لمناقشة مشروعهم الخاص ومشاركة نظرة عامة مفصّلة عن هذا التعاون.

تتزامن الجلسة الحوارية الافتراضية مع استعراض مجموعة حصرية من الأثواب التي تم إعادة تصويرها وتصميمها بصورة عصرية.

وذلك خلال دورة معرض فن أبوظبي هذا العام. تضم المجموعة التي تحمل عنوان «قصة الثوب» 10 قطع فريدة من الأثواب التقليدية المستوحاة من الثقافة والتراث العريق، والتي تبرز المواهب الحرفية المميزة مما يؤكد على انسيابية المحاكاة الفنية التقليدية في تجسيد القصص من أرض الواقع.

ستقدم مؤسستا 81 Designs، نسرين الطيبي معلوف ونادين يوسف معلوف خلال الجلسة لمحة عامة عن المشروع ونشر الرسالة التي يحملها، وتسليط الضوء على عملهما مع اللاجئات الحرفيات اللواتي يعشن في مخيم عين الحلوة، والفكرة وراء هذا التعاون.

بينما ستشارك الشقيقتان الأردنيتان، نسرين ونرمين أبو ديل، مؤسستا مجموعة نقش، المفهوم الشامل حول تصاميم هذه المجموعة وخبراتهما في ابتكار مجموعة متكاملة تم تشكيلها من أجزاء مختلفة من العالم في وقت مليء بالتحديات أثناء تفشي الوباء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز