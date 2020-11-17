ناشئة الشارقة تختتم برنامج فنون العرائس

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج «فنون العرائس وخيال الظل والراوي»، الذي نظمته بالتعاون مع مركز الإمارات لفنون العرائس - جمعية المسرحيين، على مدار 10 أيام، بهدف تنمية مهارات منتسبيها في هذه التخصصات الإبداعية. اشتمل البرنامج على ورش فنية متخصصة، بعنوان «العرائس الابتكارية»، لاستكشاف أشكال مختلفة من فنون العرض، قدمها عدنان سلوم، مشرف مسار الفنون المسرحية في ناشئة الشارقة.

وفيروز نسطاس مدربة عرائس، وعلي نبيل العامري مساعد مدرب وأحد خريجي ناشئة الشارقة. أتاح البرنامج للمشاركين، فرصة التعرف إلى التفاصيل العملية الفنية، ومراحل إنجاز عرض في فنون العرائس وخيال الظل والراوي، حيث ركز على الابتكار الفردي للمشاركين، على مستوى الكتابة، التصميم، صناعة العرائس وتحريكها ومهارات الأداء.

وقدم المشاركون أفكارهم الفردية التي طبقوا فيها مهاراتهم المكتسبة من البرنامج، والتي عبّرت عن مدى استيعابهم وتعلمهم، وتنوعت أفكارهم بين أشكال متعددة لفنون العرائس وخيال الظل والراوي.

حيث قدم منتسبو مركز ناشئة واسط، مجموعة من الأفكار المميزة، تمثلت في فكرة بعنوان «مراحل نمو الإنسان» بفن العرائس الورقية، من تقديم سعود البلوشي، وفكرة «الأمير الكذاب» بفن الراوي، للمنتسب حسن عمران النعيمي، وفكرة أخرى بفن الراوي، من سعيد الياسي، بعنوان «زمن كورونا»، وقدم على نبيل العامري مساد المدرب، فكرة بفن عرائس الطاولة، بعنوان «طفل بحار»، إضافة إلى فكرة من عائشة وليد النقبي من منتسبات سجايا فتيات الشارقة، بفن العرائس القفازية، بعنوان «نجمي وبابو».

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