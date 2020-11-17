الشارقة للفنون تصدر ستة كتب جديدة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدرت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها للنشر، مجموعة من الكتب والمطبوعات الجديدة لعام 2020، تتضمن دراسات عن كبار الفنانين من الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحوثاً فكرية ونقدية تتناول القضايا الملحة في الفن المعاصر، بالإضافة إلى المنشورات المتصلة بالمبادرات والفعاليات الفنية التي تنظمها المؤسسة.

وتشمل الإصدارات الجديدة كتابين يبحثان في التجربة الفنية لاثنين من أعلام الفن عربياً وهما حسن شريف وعبدالحي مسلم، وكما تشمل كتابين آخرين يوثقان للنسخة الأخيرة من «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وكتاب «الفن في زمن القلق»، بالإضافة إلى النسخة الثانية من كتاب القصص المصورة «كورنيش».

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «يشكل برنامج النشر في المؤسسة إحدى الوسائل الأساسية في التعاون مع الفنانين والقيّمين والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، لإنتاج كتب ومنشورات من شأنها تعزيز حضور وأثر مبادرتنا الفنية مثل بينالي الشارقة ومعارضنا على مدار العام من جهة، وإبراز الإسهامات التي قدمها فنانون مؤثرون عبر طرح دراسات معمّقة تتناول مسيرتهم الإبداعية وتجلياتها ومكانتها من جهة أخرى».

وأضافت: «نواصل من خلال مجموعة الإصدارات المهمة هذه التزامنا بتوفير إنتاج فكري يلعب دوراً محورياً في دعم الممارسة الفنية عبر رفدها بالجانب النظري والنقدي».

يأتي كتاب «عبدالحي مسلم» ضمن سلسلة المونوغراف (كتب الدراسات) التي أطلقتها المؤسسة لتسليط الضوء على المساهمات المفاهيمية لفنانين مؤثرين من جميع أنحاء العالم، وتقديم تحليل معمق لأعمالهم. ويتناول هذا المونوغراف الرئيسي أعمال الفنان الفلسطيني المؤثر عبد الحي مسلم، الذي استخدم أعماله لشجب القمع العنيف لوطنه، وتعزيز التضامن الدولي في جميع أنحاء العالم.

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