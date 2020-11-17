بيت شعر الأقصر يحتفي بعامه السادس

المصدر: الشارقة - البيان

بأمسية شعرية، وافتتاح معرض فني، استهل بيت الشعر بالأقصر، أيامه الشعرية، التي يقيمها بمناسبة مرور خمس سنوات على إنشائه.

والتي تقام على مدى أربعة أيام، شارك في الأمسية الأولى اثنا عشر من الشعراء والشاعرات من مختلف محافظات مصر، وذلك بحضور رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز، وتم افتتاح المعرض الفني «أحاديث الحياة»، للشاعر الفنان أحمد علي، ويضم المعرض خمساً وعشرين لوحة، تصور مشاهد متنوعة من مفردات الحياة العامة في مصر.

وتضمن اللقاء، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأقصر وبيت الشعر بالأقصر، وتكريم بيت الشعر للدكتور رئيس الجامعة، وفي الجزء الثاني من الليلة، كان الجمهور على موعد مع الأمسية الشعرية التي قدمها الشاعر النوبي عبد الراضي.

وواصل البيت احتفاليته في اليوم الثاني، بأمسية شارك فيها الشعراء: حسن شهاب الدين، عبيد عباس، سيد عبد الرازق، نورا عثمان، وقام بتقديم الأمسية الشاعر أحمد العراقي.

احتفال كبير

وفي أمسية جمعت بين دولتي السودان وجنوب السودان، أقامت رابطة شعراء جنوب السودان، احتفالاً كبيراً، شهد حضوراً واسعاً من أبناء الجنوب المقيمين بالشمال، تم فيه تكريم د. الصديق عمر الصديق مدير بيت شعر الخرطوم، بداية تحدث د. شول دينق أستاذ اللغة العربية، عن أوضاع اللغة العربية والشعر في جنوب السودان، وعبّر عن سعادته بالتعاون الكبير الذي يجده شعراء الجنوب من بيت الشعر بالخرطوم، راجياً أن يتوسع النشاط بتكثيف دورات مهارات اللغة والعروض.

أما مدير بيت الشعر د. عمر ضيف شرف الاحتفائية، عبّر في كلمته عن سعادته باهتمام شعراء الجنوب بالشعر واللغة العربية بشكل خاص، ووعد بفتح الباب واسعاً لكل أشكال الأنشطة بين البلدين في هذا الإطار، وشكر رابطة شعراء الجنوب ورئيسها دوث دينق.

وجاءت كلمة الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان، مليئة بالتفاؤل، والتساؤل عن كيفية تقييم أوضاع اللغة ومستويات الكتابة لدى الشعراء، وتكوين مؤسسات قوية، تعنى بتصنيف جودة المنتوج، وتعزيز البرامج المخصصة لذلك، مقدماً دعم سفارته، ومُرحباً بكل الشراكات الذكية التي تخدم القضايا الثقافية.

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