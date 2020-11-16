15 معلومة عن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط.

واطلع السيسي، خلال الجولة، على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، مثنياً على مستوى الأداء الإنشائي والهندسي للمدينة.

ورصدت "بوابة الأهرام" 15 معلومة عن المدينة الجديدة، هي:

1- صممت وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وأرقى التصميمات المعمارية.

2- ستكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة.

3- تقام على مساحة 127 فداناً.

4- تضم مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة.

5- تحتوي على صالات السينما والأوركسترا الموسيقية وبيت العود ومكتبات.

6- تتضمن متحف العاصمة ومتحف الفن.

7- تحتوي على معارض فنية لكل أنواع الفنون من الرسم والنحت والمشغولات اليدوية.

8- تشتمل على مسرح مفتوح يسع 20 ألف متفرج.

9- تضم غابة شجرية ومسجداً يسع 600 مصلٍ.

10- ملحق بها عدد من المباني الخدمية المتنوعة.

11- تعد دار الأوبرا الجديدة جزءاً أساسياً من مدينة الفنون والثقافة.

12- دار الأوبرا الجديدة ستكون أكبر دار للأوبرا في الشرق الأوسط.

13- تحتوي دار الأوبرا على قاعة رئيسة تسع 2200 فرد.

14- تضم دار الأوبرا مسرحين للموسيقى والدراما.

15- تحتوي دار الأوبرا على مركز الإبداع الفني ومتحف الشمع.

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