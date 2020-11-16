قرار وزاري بحل مجلس إدارة جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وتعيين مجلس إدارة مؤقت

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، اليوم الاثنين، قراراً وزارياً رقم (312) لسنة 2020. وقضى بحل مجلس إدارة جمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

وتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية اتحاد كتاب وأدباء الإمارات لمدة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، من السادة التالية أسمائهم:

1. السيد/ سلطان بن بخيت العميمي رئيس مجلس الإدارة

2. السيد/ حارب خميس الظاهري عضو مجلس الإدارة

3. السيدة/ عائشة إبراهيم سلطان عضو مجلس الإدارة

4. السيد/ نجيب عبدالله الشامسي عضو مجلس الإدارة

5. السيدة/ صالحة عبيد غابش يعقوب عضو مجلس الإدارة

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