«محاكم التفتيش» يتصدر «الأكثر توزيعاً» في جناح منشورات القاسمي

المصدر: الشارقة - البيان

تصدر كتاب «محاكم التفتيش»، من تحقيق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إصدار 2020، قائمة الأكثر توزيعاً في جناح «منشورات القاسمي» في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته التاسعة والثلاثين، والذي اختتم أمس، خاصة أن الندرة الشديدة في وثائق كتاب «محاكم التفتيش»، تجعل هذه المجموعة هامة على نحو استثنائي، عربياً وعالمياً.

وكتاب «محاكم التفتيش»، كتاب بحثي معرفي يختص في تحقيق لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس، ويعد الأحدث في الوقوف على ما حدث للمسلمين في الأندلس، عبر وثائق دقيقة وواقعية وحقيقة، حصل عليها الباحث والمؤرخ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، من مصادرها الأصلية.

وكانت «منشورات القاسمي»، قد أصدرت الكتاب مطلع أغسطس 2020، وجاء الكتاب في نسختين، عربية وإسبانية.من جهة أخرى، وعلى هامش الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة 317 ناشراً، و33 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، عقدت منشورات القاسمي، اتفاقاً مع دار نشر «Antares LTD, Mashtots ave» من جمهورِية أرمينيا، لترجمة كتاب «سرد الذات» إلى اللغة الأرمنية.

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