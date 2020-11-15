موزة الشريف توقع باكورة أعمالها

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت موزة الشريف باكورة أعمالها الأدبية باللغة الإنجليزية وهو كتاب «عواء ضوء القمر» الصادر حديثًا عن دار «سبيل» للنشر والتوزيع، بجناح الدار ضمن فعاليات الدورة الـ39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

ويعد الكتاب أول عمل لمؤلفته الشابة الإماراتية حيث تصف الكاتبة «شعراً» علاقتها بأختها التي واجهت العديد من الصعوبات في الحياة. فالنظر إلى عجز أختها عن التعبير عن مشاعرها والاستماع إليها جعلها صامتة لفترة طويلة. لأنها عادة ما تبقى مستيقظة طوال الليل بسبب أفكارها التي لا سقف لها التي تميل إلى الخروج عن نطاق السيطرة، ومن هنا جاء اسم الكتاب فليس لدى بطلته سوى سطوع القمر للتحدث معه.

نقاط مضيئة

يتيح الكتاب للقراء الذين يواجهون صعوبات في حياتهم النظر إلى النقاط المضيئة فيها ليسمحوا بتسلل الضوء والأمل إلى نفوسهم المتعبة، كما يوجه العمل رسالة مفادها دوماً هنالك ضوء في نهاية النفق مهما كانت اللحظات والأفكار التي تصاحبها سيئة.

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