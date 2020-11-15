مؤلفات تروي تاريخ الرياضة وسير نجومها

المصدر: الشارقة - البيان

حظي الزائر لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39 الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب واختتم أمس، بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الأعمال التي تسلّط الضوء على الثقافة الرياضية، قدمتها دور النشر المشاركة في الحدث. فقد قدمت دار ماهي للنشر والتوزيع كتاب «فسيولوجيا التدريب»، للأستاذ الدكتور عامر فاخر شغاتي، حيث يطرح العديد من المعلومات والمصطلحات الرياضية والفسيولوجية الطبية.

«حكاية بطل»

كما يضيء كتاب الصحفي المصري عماد أنور (حكاية بطل) الصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع،على سيرة لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي. ومن بين المؤلفات الأخرى التي تثري الثقافة الرياضية للقراء: كتاب «التحكيم في لعبة كرة السلة – سؤال وجواب» للحكم الدولي السابق الدكتور ماجد الدالي، «موسوعة الألعاب الجماعية والإصابات والتأهيل»، للمؤلفين الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم شحادة ومجدي محمد عبدالله.

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