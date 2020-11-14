سكينة السعدي: نشر كتابي "لأنها أم" في معرض الشارقة الدولي للكتاب يشعرني بالفخر

المصدر: سلوى الذيباني

حظي معرض الشارقة للكتاب في دورته الـ 39 هذا العام بمشاركات بارزة لكتاب عالميين وإماراتيين بلغ عددهم 60 كاتباً وأديباً من مختلف دول العالم، قدموا فعاليات ثقافية وإبداعية متنوعة تميزت بجلساتها الإفتراضية، وذلك تطبيقاً للإحترازات الوقائية في ظل جائحة كورونا، ولوحظ في إصدارات المعرض هذا العام كتب عديدة لشبان وشابات إماراتيين ومن دول أخرى، زينت دور الكتب، فالمعرض كما عبر أغلبهم يعتبر من أفضل المناسبات لعرض جديدهم من الأعمال الأدبية.

ومن ضمن الكتاب الشباب. إلتقت البيان الكاتبة والمؤثرة في موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام “سكينة السعدي” حيث يتابع حسابها في الإنستغرام أكثر من 300 ألف متابع، ويعتبر من الحسابات الإنسانية الأكثر تأثيراً في منطقة الخليج العربي، إذ كان لتأثير القصص الإنسانية التي تنشرها في الحساب في توجهها للكتابة وإصدار كتابين.

علاقة سكينة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب ليست وليدة هذا العام فقد أصدرت كتاب “إنسانيون” في دورة المعرض الـ35 عام 2016، وهذا العام أًصدرت كتاب “لأنها أم”، والذي وصفته بالكتاب المحفز، ويحتاج لقراءته كل شاب وفتاة ‏ليستشعروا نعمة الأم بجوارهم ويتأملوا إنجازاتها و تضحياتها من أجلهم، فهو يحتوي على قصص أشبه ما تكون بالروايات أو القصص الخيالية لأمهات عظيمات قدمن تضحيات كبيرة لأبنائهن.

ووصفت سكينة تجربة نشر كتاب “لأنها أم” في المعرض هذا العام بالرائعة على الرغم من الظروف والصعوبات التي واجهت دور النشر بسبب تأثير جائحة كورونا على العالم، إلا أن إمارة وحكومة الشارقة أثبت أنه لا يوجد مستحيل لعاصمة الثقافة العربية.

وأضافت: “كوني كاتبة ولي إصدار في معرض الشارقة الدولي للكتاب يشعرني بالفخر ويجعلني مولعة أكثر لتحقيق نجاحات في كل عام، وأن استمر بنشر رسالتي الإنسانية وأتوسع أكثر في هذا المجال، و تتاح لي الفرصة للقيام بأعمال إنسانية، كالسفر للتطوع في الدول الافريقية والدول الفقيرة، وإعلاء اسم الإمارات من خلال التركيز على المجال الإنساني، وقدمت سكينة الشكر لكل من دعمها وساندها، وخصت بالشكر حكام الإمارات وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم ومتبني عاصمة الثقافة الأولى.

واختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب دورته الـ39 مساء اليوم السبت، والذي انطلق تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة» بمشاركة 1024 ناشراً، من 73 دولة، وفق اجراءات احترازية ووقائية عالية.

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