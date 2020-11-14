افتتاح معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، أمس، الدورة السابعة من معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 20/2019 الدفعة رقم 7».

ويحتفي المعرض بأعمال 16 فنانة وفناناً ناشئاً من دولة الإمارات بعد انتهاء برنامج المنحة الذي استمر على مدار عام في شراكة مع كلية «رود آيلاند للتصميم». ويستضيف «معرض421» فعاليات المعرض الذي ينتهي يوم 20 ديسمبر المقبل.

ويسلط معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 2019/20 الدفعة 7» الضوء على الأعمال التي تتناول العوالم العامة والخاصة، وتحتضن خصوصية المكان والمفاهيم الحضرية في عالمنا الحالي. حيث يستقي فنانو المنحة أفكارهم من خلفيات متنوعة في الفن التشكيلي والتصميم والنحت والأداء والأدب. ويقدم المعرض أعمالاً لكل من: عبدالله النيادي (الإمارات)، عائشة الأحمدي (الإمارات)، أروى ناجم (الإمارات)، عذوب البصيلي (الكويت)، فيصل الملك (فلسطين)، فاطمة آل علي (الإمارات)، ميثاء حمدان (الإمارات)، حصة الزرعوني (الإمارات)، ملاك الغويل (ليبيا)، محمد الشيباني (الإمارات)، موزة الحمراني (الإمارات)، نبلة يحيى (الهند)، سارة أهلي (الإمارات)، سارة المهيري (الإمارات)، ساري الطاهر (فلسطين / الفلبين)، زينب عماد الدين (السودان).

ويتبع المعرض برنامج محادثات فنية افتراضية تقام عبر الإنترنت تبدأ يوم غد، وتدور الحلقة حول فناني المعرض وأعمالهم. ويشارك فيها كل من سارة المهيري، ساري الطاهر، وفيصل الملك، بإدارة نادين خليل وناصر الزياني. حيث يتحدث الفنانون عن أعمالهم التي أنجزوها خلال فترة المنحة. بالإضافة إلى الحديث عن خبراتهم وتجاربهم الفنية في ظل رعاية المؤسسة. يستمر برنامج المحادثات الفنية مع حلقة بعنوان العملية والتكرار تقام بتاريخ 30 نوفمبر الجاري، ويوم 14 ديسمبر المقبل حلقة بعنوان شاعريات الأداء.

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