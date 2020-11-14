8 كتب لتأسيس مشروعات ناجحة

المصدر: الشارقة - البيان

تُبرز دور نشر مشاركة في المعرض، نخبة من الإصدارات التي تنصح من خلالها رواد الأعمال الجدد باتباع أفضل الخطوات التي تمكنهم من تأسيس مشروعاتهم.

1 «كيف تبدأ مشروعك في ستة أسابيع»

الكاتب: رواندا أبرامز

الناشر: مكتبة جرير

برنامج مفصل خطوة بخطوة لتأسيس شركة ناجحة وإدارتها في وقت سريع، حيث يغطي الجوانب الخاصة بتأسيس الشركة بدءاً من استخراج التراخيص وانتهاء بإنشاء منفذ لبيع المنتجات وربح الأموال.

2 «كيف تنشئ مشروعاً تجارياً وتديره وتحافظ عليه»

الكاتب: جريجوري إف. كيشيل وباتريشيا جانتر كيشيل

الناشر: مكتبة جرير

يتناول كل مرحلة من عمليات المشروع، بدءاً من اختيار الفكرة المناسبة للمشروع إلى التمويل وكيفية تأمين المال للبدء به والترويج.

3 «الريادة وأسرار الانطلاق في دنيا الأعمال»

الكاتب: ديفيد جونز

الناشر: المجموعة العربية للتدريب والنشر

يرشد الكتاب رواد الأعمال إلى كيفية إنشاء علامة تجارية وسط عالم يسوده التغيير، وأساليب البدء الصحيح لظهور رجال الأعمال وقوة تأثير الشركة، بدءاً من تطوير المنتج، وصولاً إلى خدمة المستهلك.

4 «حاضنات الأعمال ودورها في بناء القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»

الكاتب: الدكتورة ماجدة سليمان ارتيمة

الناشر: جليس الزمان للنشر والتوزيع الأردنية

يستعرض عوامل نجاح حاضنات الأعمال وطرق تقييمها وتمويلها ودورها في رعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، إضافة إلى تناوله مفهوم القدرة التنافسية، ودور وأهمية التخطيط الاستراتيجي.

5 «بَسّط - كيف تنجح أفضل الأعمال التجارية في العالم»

الكاتب: غريغ لوكوود

الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون اللبنانية

يركز على مبادئ أساسية واقتصادية تساعد رواد الأعمال على تقديم أعمال جديدة وعظيمة تغني العالم والجمهور المستهدف، كما يوضح المبادئ الفعالة في الأعمال التجارية التي توفر على الأشخاص جهوداً كبيرة وتمنعهم من سلوك الطرق المسدودة.

6 «إدارة الذات وفن قيادة الآخرين»

الكاتب: الدكتور الحديدي محمد أحمد

الناشر: دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع المصرية

يسلط الضوء على أنماط وأساليب القيادة الإدارية ومشكلاتها وأخلاقياتها، كما يتحدث عن كيفية تنمية المهارات القيادية ومواصفات القائد الإداري المبدع وكذلك مهارات القائد الناجح.

7 «إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

الكاتب: الدكتور الحديدي محمد أحمد

الناشر: دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع المصرية

يتناول علم إدارة المشروعات الصغيرة ومهارات تقييمها.

8 «أصول الإدارة والتنظيم»

الكاتب: الدكتور محمد المغربي

الناشر: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع المصرية

يقدم الكتاب أساسيات الإدارة وتطور الفكر الإداري وأصول التنظيم الإداري، إلى جانب التخطيط وعملية الاتصالات الإدارية وآليات صناعة القرار.

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