طرح تذاكر حفل «سينغ ذا ميوزيكالز» للبيع

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، و«برودواي إنترتينمنت جروب»، عن إطلاق التذاكر المبكرة بخصم

%25، على أول عرض موسيقي حي للفرقة البريطانية الأكثر شعبية في العالم «ماساؤكي»، تحت عنوان «سينغ ذا ميوزيكالز»، الذي سيقام خلال 26 و27 نوفمبر 2020، علماً بأن هذا العرض ينتهي يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر، والمتاحة تذاكره من خلال موقع «بلاتنيوم لست».

«سينغ ذا ميوزيكالز» هو عمل فني جديد، يعتمد على الوسائط المتعددة، وتم تصميمه خصيصاً لجمهور دولة الإمارات من قبل مجموعة «برودواي انترتينمنت جروب» و«ماساؤكي»، فرقة الموسيقى الحية التي حازت على جوائز مرموقة، وأبهرت الجماهير العالمية منذ عام 2011، في لندن وجلاستونبري وإدينبورغ وأديلايد ونيويورك.

وتعد هذه الفعالية الموسيقية، هي أول فعالية موسيقية حية تستضيفها دولة الإمارات، مع تطبيق معايير التباعد الاجتماعي، لتوفر للجمهور عرضاً ترفيهياً مبهراً لا مثيل له.

وسيقدم عرض «سينغ ذا ميوزيكالز» مجموعة من الأغاني المفضلة على مستوى العالم.

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