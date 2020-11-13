فتح باب التسجيل في «أمير الشعراء»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، انطلاق برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، وفتح باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة عبر موقعه الإلكتروني حتى 5 ديسمبر المقبل.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبرنامج آلية التسجيل للراغبين بالمشاركة بدءاً من الدخول إلى الموقع الإلكتروني إلى جانب شروطها والتي تتمثل في ألّا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً وإرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها على 20 بيتاً، ولا تقل عن 8 أبيات أو إرسال قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها على مقطعين دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً، فضلاً عن إرسال السيرة الذاتية للمُترشح متضمنة تاريخ ميلاده ومكان إقامته وبيانات التواصل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج www.princeofpoets.ae.

وستقوم لجنة التحكيم من جانبها بفرز طلبات الترشيح وتقييم القصائد وإجراء المقابلات عن بعد، بعد انتهاء فترة التسجيل وفق معايير فنية ونقدية دقيقة لاختيار القائمة النهائية المُكوّنة من 20 شاعراً.

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