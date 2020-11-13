إصدارات جديدة توثق الشعر والأزياء والموسيقى

المصدر: (الشارقة - البيان)

تبرز من بين الإصدارات التي يستضيفها معرض الشارقة الدولي للكتاب، أحدث الإصدارات التي تناولت التراث الإماراتي، حيث تختص بعض دور النشر بإصدار الكتب المتعلقة بالتراث والشعر النبطي،.

فيما تبادر بعض المراكز والمؤسسات التراثية لإصدار مؤلفات باحثين متخصصين في التراث. وتتوزع كتب التراث الإماراتي على معاينة تاريخ بعض الألفاظ والعادات التقليدية القديمة.

فيما تختص بعض الكتب في الوقوف عند أسماء تجارب من الشعر الشعبي، إلى جانب ما يظهر مقابل ذلك من دراسات تتعلق بالأزياء والمأكولات. ومن ضمن أحدث الإصدارات، يعرض معهد الشارقة للتراث نخبة من الإصدارات، منها، كتاب «معجم الأدوات في التراث الإماراتي» من تأليف الدكتور حمد بن صراي وعلي المغني، ويتناول جميع المعدات التي كانت تستخدم قديماً في التنقل والبناء والزراعة إلى جانب مختلف الأدوات التي تلبي الاحتياجات المعيشية، وكتاب «الآلات الموسيقية التقليدية» من تأليف الفنان علي خميس العشر، حيث يستعرض أسماء الآلات الموسيقية المستخدمة في الفنون الشعبية واستخدامات كل آلة على حدة.

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