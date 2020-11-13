حوار إماراتي إسباني حول الأدب بين الخيال والواقع

المصدر: (الشارقة - البيان)

استضاف المعرض الروائية الإماراتية فتحية النمر، والروائي الإسباني أليكس شيكو، في جلسة استعرضت الفروق بين أدب الواقع وأدب الخيال، وعلاقتهما بالأنماط الأدبية الأخرى.

وناقشت الجلسة التي أدارتها الكاتبة إيمان اليوسف أثر المتغيرات على الأجناس الإبداعية، ودور وسائل التواصل في استحداث أشكال جديدة من الكتابة النقدية.

وأوضح الروائي الإسباني أليكس شيكو أن المفارقة والتفرع بين أنواع الأدب، والنزاع بين الواقع والخيال، هي المحركات والأدوات الرئيسية التي تستحوذ على اهتمام الكتّاب.

من جانبها، بيّنت الروائية فتحية النمر أن أدب الواقع يشكل الساحة الأولى للروائيين في بداية تجاربهم الأدبية، حيث يسيطر الواقع بأحداثه، وشخصياته، ومشاهداته على توجهات الأدباء.

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