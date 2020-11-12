رؤساء اتحادات وناشرون عرب يثمنون مكرمة حاكم الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وجّه رؤساء اتحادات النشر العربية، وعدد من الناشرين، رسالة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ثمّنوا فيها جهود سموه الكريمة في دعم ومتابعة الحراك الثقافي وصناعة النشر.

مؤكدين أن المكرمة التي تفضّل بها سموه الاثنين الماضي، بإعفاء الناشرين المشاركين بالدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات أجنحتها المتواجدة في الحدث أنقذت صناعة النشر العربي، ووجهت رسالة للعالم أجمع بضرورة حماية الكتاب والنهوض بصناعته.وعن هذه المكرمة، قال رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد:

«نثمّن المبادرة الكريمة التي تجسّد حرص حاكم الشارقة على الاستجابة لمطالب الناشرين العرب، وتعكس تلمّسه لواقع النشر وضرورة دعم العاملين فيه في هذه الظروف التي يمرّ بها العالم بأسره جرّاء انتشار فيروس كورونا».

نموذج دولي

وأكد علي بن حاتم، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تقدم نموذجاً دولياً لرعاية قطاع النشر والنهوض بجهود العاملين فيه، فهي مكرمة غير مسبوقة، وتجسد على أرض الواقع الرؤى والرسائل التي تتبناها الإمارة في قيادة مشروعها الثقافي والحضاري، لافتاً إلى أن هذه المكرمة تحمّل الناشرين مسؤوليات كبيرة، تجاه سوق الكتاب، وتعزز فيهم الالتزام بواجبهم تجاه المكتبة العربية والعالمية، من خلال تقديم أعمال نوعية تخدم راهن ومستقبل بلدانهم.

بدوره قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده: «نتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على هذه المكرمة السخية التي تعكس وقوفه المتواصل إلى جانب الناشرين العرب ودعمهم بكل ما يلزم لاستمرار أعمالهم، ونقدّر الجهود الكبيرة المبذولة لإقامة الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب ليكون أول تظاهرة معنية بالكتاب تقام على الصعيدين العربي والعالمي في هذه الظروف».

من جانبه، قال رئيس اتحاد الناشرين السوريين، هيثم موفق الحافظ: «لطالما كان لجهود صاحب السمو حاكم الشارقة، بالغ الأثر في خدمة الثقافة العربية والعاملين بها، وها هي اليوم تأتي في ظروف استثنائية يشهدها العالم بأسره جرّاء انتشار الجائحة».

رسالة للعالم

وأشار المتحدث الرسمي باسم اتحاد الناشرين التونسيين إلى أن مكرمة سموه، وجهت رسالة للعالم أجمع بضرورة حماية الكتاب والنهوض بصناعه، وجاءت بمثابة الدفعة لمواصلة الأعمال وتقديم إصدارات جديدة ترتقي بواقع النشر المحلي، لافتاً إلى أنها جاءت في وقت يحتاجه الناشرون لأن الكثير منهم أوقف أعماله ومطابعه متأثرين بالظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الحميد شبارو، مؤسس الدار العربية للنشر ناشرون- لبنان: «المكرمة هذه ليست غريبة على صاحب السمو حاكم الشارقة، فهو لطالما كان سبّاقاً في دعم الناشرين وأياديه البيضاء امتدت لمساندة هذا القطاع والعاملين فيه.

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