«حب دبي».. بالخير يتغزل بجمال «دانة الدنيا»

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

بمشاهد تبرز جمالية برج خليفة، والمنطقة المحيطة له، بدأ الفنان الإماراتي عبدالله بالخير الترويج لأغنيته الجديدة «حب دبي»، التي يتغنى فيها بـ «دانة الدنيا» وجمالها ورشاقتها، معلناً من خلال هذه الأغنية، تعاونه مع الشاعر الإماراتي علي الصايغ، الذي سكب مشاعره بين أبيات هذه القصيدة التي صاغ كلماتها خلال تواجده في فرنسا، حيث خالجته مشاعر الحنين لـ«دانة الدنيا».

وتعيد أغنية «حب دبي»، عبد الله بالخير مجدداً إلى الساحة الغنائية، وهو الذي امتاز برشاقة روحه، وابتسامته اللافتة، التي مكنته من حجز مكان له في قلوب الناس، وأولئك الذين تعودوا الاستماع لصوته، حيث لم يكتفِ بالخير بوضع صوته على هذه الأغنية، وإنما آثر أيضاً أن يصيغ ألحانها، فهو وبحسب قوله لبرنامج «انسايدر بالعربي»، الذي يبث على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام: «ليس اقتناصاً من قيمة أحد، ولكن في هذه الأغنية حرصت على تلحينها بنفسي، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يقدمها كما أريد». وبين بالخير أن علاقته مع الشاعر علي الصايغ ممتدة الجذور.

وقال: «علاقتنا تمتد لأيام الشندغة وجمالها ومدارسها، وفي تصوري أن قصيدة مثل هذه لا يكتب سوى علي الصايغ». وأضاف: «كلنا متواجدون في هذا العمل ليخرج بالشكل الذي نطمح إليه، ورغم أنه عمل مكلف ويحتاج إلى جهد عالٍ، ولكن النتيجة ستليق بالمستمع».

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