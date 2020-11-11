صندوق الآغا خان للثقافة يحصل على جائزة إيكروم

المصدر: الشارقة - البيان

حصل مشروع إعادة تأهيل السوق المركزي في مدينة حلب القديمة، الذي نفذه صندوق الآغا خان للثقافة، على جائزة إيكروم- الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية.

وتسعى الجائزة التي تُمنح مرة كل سنتين إلى تكريم ومكافأة الأعمال المتميزة، التي تسهم في حماية وإحياء التراث الثقافي المادي في العالم العربي.

يتم تنظيم هذه الجائزة، وهي تعاون مشترك بين مكتب إيكروم، وإمارة الشارقة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كجزء من أنشطة المساعدة الإنسانية لشبكة الآغا خان للتنمية، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة والمساعدات الغذائية.

أجرى صندوق الآغا خان للثقافة مسوحات ودراسات فنية لإعادة تأهيل سوق السقطية، كما وضع الخطط لإعادة تأهيله. في المرحلة الأولى، بدأ الصندوق بتطبيق مشروع تجريبي في سوق حلب- وهو أكبر سوق يعود إلى القرون الوسطى في الشرق الأوسط- والذي تضرر بشدة أثناء الصراع.

تضمن النموذج الأولي لأعمال الحفظ جميع الأماكن العامة على امتداد 150 متراً من السوق، بما في ذلك السقف المقبب والممر المركزي والبنية التحتية الأساسية والمرافق، بالإضافة إلى ترميم ثلاثة متاجر بشكل كامل لعرض الأعمال النهائية المحتملة، التي يمكن تطبيقها في المتاجر الأخرى بشكل

فردي. كان الهدف الأساسي هو تحسين البنية التحتية والمرافق في السوق.

استمر العمل في المشروع في العام الجاري، وتضمنت هذه المرحلة إعادة تأهيل الشرايين الموصلة للسوق لربط أعمال المرحلة الأولى المنجزة في سوق السقطية بمنافذ الدخول الخارجية، بما في ذلك سوق خان الحرير. يحتوي سوق خان الحرير على 60 متجراً ويخدم ثلاثة خانات كبيرة أخرى (نزل للمسافرين مبني حول فناء مركزي).

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