248 عنواناً شعرياً في جناح ثقافية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تتضمن إصدارات الشعر العربي التي تقدمها دائرة الثقافة بالشارقة لكل محبي الشعر الفصيح، دواوين الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي، بالإضافة إلى دواوين الشعراء الذين استضافتهم بيوت الشعر في مختلف الدول العربية «الأردن، مصر، السودان، تونس، المغرب، موريتانيا»، ودواوين الفائزين بجائزة الشارقة للشعر العربي، إضافة لأبحاث ودراسات نقدية وتوثيق للمهرجانات الشعرية التي نظمت خلال العقد الماضي.

هذا وتشارك دائرة الثقافة بجناحها في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الحالية بـ« 248» إصداراً في مجال الشعر العربي، أحدثها إصدارات عام 2020 هي «ما فوق هذي الأرض لإسماعيل زويريق، أحلام ومدى لطلال سالم، صوت الجدران لأبو عبيدة محمد، غرابيل مسقوفة بالثقوب لأماعلي حـاجب، يراودنا ما لا نريد لبهاء بديوه، سبحات لذاكرة السماء لمحمد الأمجد، لينتشر الماء لأحمدو أحمد عالم، عبور إلى الذات لداوود أحمد التجاني، جراح دون إعراب لفيصل البريهي، أسافر حافي المعنى لتيمور سعيد العزاني، ضيوف الظل ليوسف محمد عابد، كفن واحد، وأكثر من قبر لمحمد بوثران، وبحر لعالم ضيق لمحمد الأمين النواري».

إصدارات مسرحية

وتأكيداً على أهمية الكتابة والتأليف المسرحي في تنمية الحراك والفعل الثقافي والمسرحي أصدرت دائرة الثقافة بالشارقة العديد من الكتب في مجال المسرح، تتضمن «دراسات والنصوص المسرحية، النصوص الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي، الفائزون بجائزة التأليف المسرحي نصوص للكبار والتأليف المسرحي المدرسي وغيرها».

ويضم جناح دائرة الثقافة 323 عنواناً أحدثها في عام 2020 «المسرح والمجايلة - التواصل والتقاطع إعداد عصام أبو القاسم»، جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2018-2019 «كوميديا بلا ألوان - سدرة الشيخ الأبيض - حارس النور» إعداد سامي إبراهيم بلال - عماد بن محسن الشنفري - عبدالله صالح، مسرح فرسان التحدي لمحمود كحيلة، الإخراج والسينوغرافيا في المسرح المعاصر - حدود العلاقة وتحدياتها إعداد عصام أبو القاسم، التجريبية الشعبية - الدراماتورج وسؤال التراث لقاسم محمد / تجميع ومراجعة: د.يوسف عيدابي - خالدة مجيد، العرض عرضان لجهاد عبد الوهاب عبد الرحمن، حي الهجالات ليونس الشرقي، أجدل ضفيرة طفلتي بين شعري الأسود لآمال الرامي.

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