عرض «بين بحرين» في مهرجان مؤسسة الشارقة للفنون بالإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

بعد جولة ناجحة في المهرجانات العربية والدولية، يشهد فيلم «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة عرضه الأول في دولة الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان السينمائي السنوي لمؤسسة الشارقة للفنون «منصة الشارقة للأفلام» (14 – 21 نوفمبر الجاري)، يوم السبت 21 نوفمبر بسينما سيتي أيماكس مول زيرو 6، الساعة 2 مساءً بتوقيت الإمارات (غرينتش +4)، ويعرض مصحوباً بترجمة إنجليزية.

وتقام الدورة الحالية من المهرجان عبر شبكة الإنترنت وفي عدد من دور العرض في الشارقة، وتشهد عرض أكثرمن 60 فيلماً طويلاً وقصيراً، وبرنامجاً عاماً من الجلسات والورش، بالإضافة إلى برنامج المحترف السينمائي والجوائز.

ويستضيف «06 مول» التابع لمجموعة «ألف» في إمارة الشارقة، النسخة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام، التي تنظمها مؤسسة الشارقة للفنون، في الفترة بين 14 و21 نوفمبر الجاري، حيث سيكون الجمهور وعشّاق الأفلام المحلية والعالمية على موعد مع تشكيلة متنوعة من أهم الأفلام الوثائقية والتجريبية والروائية لصانعي الأفلام من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، والتي سيتم عرضها على شاشات عرض سينما سيتي في «06 مول»، الذي يضم أكبر شاشة «آي ماكس».

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