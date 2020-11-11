حب الوطن يعبق في بيت شعر الأقصر

المصدر: الشارقة - البيان

أقام بيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية استضاف فيها الشاعر جمال بخيت، قدمها حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، والذي بدأ بالترحيب بضيف الأمسية وبجمهور الحاضرين، ثم استعرض سيرة الشاعر فهو من مواليد 29 يناير 1954. بدأ كتابة الشعر الغنائي منذ أواخر السبعينيات، وكتب عشرات اﻷغاني البارزة، منها (آدم وحنان، أم الضفاير، اتحدي لياليك، حسك في الدنيا يابا).

بدأ الشاعر جمال بخيت بالحديث عن سعادته بوجوده في مدينة من أعظم المدن في العالم، مثمناً المبادرة الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء ورعاية بيوت الشعر في سائر البلاد العربية ومنها بيت الشعر بالأقصر، ثم بدأ في إلقاء باقة من قصائده المتنوعة في الوطن والغزل.

وفي بيت شعر نواكشوط وسط حضور كبير من الشعراء والأساتذة والمحبين أمتع الشاعران محمد سيدي محمود ومحمد محفوظ سيدي الجمهور بأشعارهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحب، والسلام، والأرض، وذلك في لقاء «تراتيل الأصيل» المتجدد.

وفي نهارية أدبية أقيمت في كلية الهندسة جامعة الخرطوم، أقام بيت شعر الخرطوم، حفل استهلال كتاب «كتاب الشعر السوداني.. من مدرسة الإحياء إلى قصيدة النثر» لمؤلفه الكاتب والباحث والناقد السوداني عبد المنعم عجب الفيا، صاحب الإسهامات الأدبية الكبيرة.

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