مهرين سليم تحقق حلمها بإصدار كتاب

المصدر: (الشارقة - البيان)

دشنت الطالبة مهرين سليم (9 سنوات) كتابها «العام ليس كله شمس مشرقة وسعادة»، باللغة الإنجليزية، في معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقدّم للكتاب الممثل الإماراتي ومقدم البرامج في قناة أبوظبي علي الخاجة. وقد استلم النسخة الأولى من الكتاب كي. موهنكومار، مسؤول الشؤون الخارجية في معرض الشارقة للكتاب.

مهرين سليم هي ابنة سليم أم. أيه، مدير مجموعة «لولو العالمية»، وقد قدمت مهرين نسخة من كتابها إلى يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، في حفل على هامش معرض الشارقة للكتاب.

وقد قدّم للكتاب بالإنجليزية راداكريشنان ماشينغال، وبالماليالامية بشير ذيكودي. وتدرسُ مهرين في مدرسة ويلينغتون بدبي، وكان نشر الكتاب بمثابة حلم أصبح حقيقة.

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