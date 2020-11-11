حضور متميز لـ«مجمع اللغة العربية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

يفتح مجمع اللغة العربية في الشارقة أبوابه لعشّاق اللغة، وروّاد العربية، خلال مشاركته في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى السبت المقبل، حيث يقدّم الجهود في سبيل الحفاظ على اللغة العربية، كما يعرض المجلّدات الثمانية الأولى من مشروع المعجم التاريخي للغة العربية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أخيراً.

ويقدّم المجمع للضيوف منصته في القاعة 5، إصدارات من العدد الجديد لمجلة «العربية لساني» الفصلية الصادرة عن المجمع، إلى جانب الأعداد السابقة من المجلة، التي تعنى بتسليط الضوء على أحدث دراسات اللغة العربية والمشتغلين فيها.

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