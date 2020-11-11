تعقيم يومي شامل للردهات بأحدث التقنيات

المصدر: (الشارقة - البيان)

تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية الزوار والمشاركين، يخصص معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يتواصل حتى 14 نوفمبر الجاري، برنامج تعقيم يومياً شاملاً لكافة قاعات مركز إكسبو الشارقة وردهاته، يُطهّر فيه فريق التعقيم المتخصص كل ركن وزاوية، وكافة الأسطح يومياً على مدار خمس ساعات من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً.

ويستخدم الفريق المتخصص أجهزة التعقيم الذكية بالأشعة فوق البنفسجية التي أطلقتها مؤسسة «سانيتايزإكسبيرتس»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، حيث يبدأ الفريق في منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً. واستكمل المعرض سلسلة إجراءاته الاحترازية بالاستخدام الإلزامي لأقنعة الوجه، والماسحات الحرارية، وتوفير مواد التعقيم، كما تشمل الإجراءات التسجيل المسبق للزوار ضمن وحدات زمنية مجدولة، وارتداء الأساور الملونة على أيديهم، لضمان التقيد بأوقات الزيارة المحددة.

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