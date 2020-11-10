«الشارقة للكتاب».. حيث تزرع بذور الإبداع في الأجيال

المصدر: الشارقة - البيان

خلال التجوّل في ردهات وأروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ39 يلاحظ الزائر أولياء أمور يصطحبون أبناءهم إلى المعرض، في مشهد يعكس حرصهم على تنشئة صغارهم على حب المعرفة والكتاب.

فالعائلة لها الدور الأكبر في بناء أجيال قارئة ومثقفة، تقدر الإبداع، وتستند إلى البحث لتحقيق تطلعاتها.

ومنذ 39 عاماً استطاع المعرض أن يرسّخ حضوره كونه حدثاً يسهم في تنشئة الأجيال الجديدة على حبّ المعرفة والقراءة، ويغرس في داخلهم البذرة الأولى للإبداع، فكيف سيكون مستقبل طفل اعتاد التجوّل بين رفوف الكتب، يشمّ رائحتها، ويسمع صوت أمّه تروي له حكايات وقصص؟

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