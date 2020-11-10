وفد نادي الذيد الرياضي يزور «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من نادي الذيد الثقافي الرياضي ضم لاعبين وإداريين، معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي ينعقد حالياً في دورته التاسعة والثلاثين، وجاءت الزيارة في إطار برامج النادي وحرصها على تعزيز جوانب الثقافة الرياضية لدى المنتسبين.

وحرص الوفد الذي قام بزيارة المعرض في إطار النشاط لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية إلى التجول في أروقة المعرض والوقوف على الكتب المتنوعة في شتى الموضوعات كما زاروا ركن التواقيع وتعرفوا على عدد من المؤلفين.

وحققت الزيارة رؤية النادي الثقافية في الاطلاع على أحدث المؤلفات والعناوين والإصدارات التي تحفل بها أجنحة المعرض واقتناء الكتب للقراءة الذاتية علاوة على تزويد مكتبة النادي بأهم المؤلفات.

وبعد التجول في كافة أجنحة المعرض أشاد وفد نادي الذيد بالتنوع الكبير في حجم المشاركات المختلفة وعرض لأبرز الكتب والعناوين بجانب حسن التنظيم والمشاركات المتميزة لدور النشر لا سيما تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كوفيد 19.

وأكد خليفة بن دلموك الكتبي عضو مجلس إدارة نادي الذيد رئيس لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية، حرص اللجنة على تنظيم هذه الزيارة السنوية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ووضعه على خارطة فعاليات النادي لتمكين اللاعبين والإداريين وكوادر النادي من زيارة المعرض والتجول بين دور النشر والاطلاع على المعروض الثقافي الكبير.

ولفت إلى الكتبي إلى أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يعد معلماً بارزاً ورمزاً ثقافياً لإمارة الشارقة ومنصة للقراءة والاطلاع على أصدر الكتب وأشار في هذا السياق بأن نادي الذيد لديه مكتبة عريقة يتم تزويدها بأحدث الإصدارات وخصوصاً المتعلقة برفع مستوى الوعي الوطني والرياضي والصحي لدى منتسبي النادي أو المترددين على المكتبة لذا يتم إيفاد وفد بشكل دوري لاقتناء الكتب المناسبة للمكتبة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز