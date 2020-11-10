323 إصداراً مسرحياً لثقافية الشارقة في «معرض الكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

تأكيداً لأهمية الكتابة والتأليف المسرحي في تنمية الحراك والفعل الثقافي والمسرحي، أصدرت دائرة الثقافة بالشارقة العديد من الكتب في مجال المسرح، تتضمن (الدراسات والنصوص المسرحية، النصوص الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي، الفائزون بجائزة التأليف المسرحي نصوص للكبار والتأليف المسرحي المدرسي وغيرها).

حيث يعد المسرح مرآة المجتمع التي تعكس واقعه مجسداً على خشبات المسرح المحلي والعالمي، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة دعم وتشجيع المبدع المسرحي، ومد جسور التواصل معه لاستمرار إبداعه وتفاعله مع الوسط الثقافي والمسرح.

هذا ويضم جناح دائرة الثقافة في الشارقة المشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الجديدة، 323 عنواناً أحدثها في عام 2020 (المسرح والمجايلة - التواصل والتقاطع إعداد عصام أبو القاسم)، جائزة الشارقة للتأليف المسرحي 2018-2019 (كوميديا بلا ألوان- سدرة الشيخ الأبيض- حارس النور) إعداد سامي إبراهيم بلال- عماد بن محسن الشنفري- عبدالله صالح، مسرح فرسان التحدي لمحمود كحيلة، الإخراج والسينوغرافيا في المسرح المعاصر- حدود العلاقة وتحدياتها إعداد عصام أبو القاسم، التجريبية الشعبية - الدراماتورج وسؤال التراث لقاسم محمد / تجميع ومراجعة: د.يوسف عيدابي- خالدة مجيد، العرض عرضان لجهاد عبدالوهاب عبدالرحمن، حي الهجالات ليونس الشرقي، أجدل ضفيرة طفلتي بين شعري الأسود لآمال الرامي.

يذكر أن دائرة الثقافي تشارك بأكثر من 1690 عنواناً في مجالات مختلفة (روايات، قصص قصيرة، مسرح، شعر، دراسات فن تشكيلي وأدب الطفل)، إضافة إلى المجلات الصادرة عن الدائرة (الرافد، الشارقة الثقافية، القوافي، الحيرة من الشارقة، الوسطى والشرقية).

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