«تيونز كيدز» أول قناة يوتيوب خليجية للأطفال

المصدر: (دبي - البيان)

أُطلقت قناة «تيونز كيدز» على منصة يوتيوب العالمية، حيث تقدم محتوى غنائياً ترفيهياً للطفل الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام، وتهدف القناة لإثراء المحتوى الغنائي الخليجي بكل ما هو مفيد وممتع ومنوع بما ستقدمه للطفل.

وتأتي القناة ثمرة شراكة بين «TUNES ARABIA»، و«PIXITOON»، حيث إن رؤيتهم وطموحهم أن تكون هذه القناة من القنوات الرائدة بين قنوات الأطفال الخليجية والعربية، مسخرين خبراتهم الكبيرة في مجال الموسيقى والرسوم المتحركة لتكون هذه القناة بداية مشاريع فنية تجمع الشركتين، وأول أهدافهم جذب اهتمام الأطفال ومتابعتهم وتعلمهم، من خلال تقديم محتوى ذي قيمة عالية مختلف عما يقدم للطفل.

لتكون لجميع الفئات العمرية مع الحرص التام على إنتاج محتوى آمن للطفل بكل ما يحمله من كلمات أو أفكار أو رسوم متحركة. كما تم إطلاق أسماء على أبطال قناة تيونز كيدز «عبود»، و«أمون» ليقدما الأعمال الغنائية التي ستنتجها القناة، إضافة لعائلة تيونز كيدز التي سيكون لها أيضاً الأعمال الغنائية، بحيث تم دراسة ما سيقدم للطفل بعناية فائقة ليتناسب مع الطفل الخليجي، والعربي، لتكون المرحلة التالية إنتاج قصص للأطفال عبر القناة، إضافة للمحتوى الغنائي الهادف الذي يقدم من البداية.

وتم إنتاج أول أعمال القناة بعنوان «عبود بوخدود»، وتم طرحه على يوتيوب وكافة المنصات الغنائية العربية في القوائم المخصصة للأطفال.

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