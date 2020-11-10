سلطان القاسمي يأمر بإعفاء جميع دور النشر من رسوم المشاركة في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإعفاء جميع دور النشر المشاركة في الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة نظير مشاركتهم في المعرض، وذلك لما تلمّسه سموه من ضرورة دعم هذه الدور، في ظل ما يشهده العالم من تداعيات جائحة «كورونا».

وتبلغ الإعفاءات ما قيمته 6 ملايين درهم، وتعد بالنسبة لدور النشر المشاركة دعماً أساسياً ورافداً حقيقياً لديمومة عملها وعطائها.

وقال أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «يوجه صاحب السمو حاكم الشارقة، من خلال هذه القرار، رسالة إلى العالم أجمع، يؤكد فيها أن صحة المجتمعات واستقرارها، يبدأ من تعافي واقعها الثقافي، وقوة العاملين فيها، وبهذا الدعم، يصبح (معرض الشارقة الدولي للكتاب)، المعرض الدولي الأول، الذي يعفي دور النشر كاملة من رسوم مشاركتها».

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